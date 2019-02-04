У 26 курсантов ульяновского Суворовского училища обнаружили ленточных червей

У 26 курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области обнаружили эхинококкоз — паразитарную болезнь, вызываемую ленточными червями. Об этом говорится на сайте регионального Минздрава. Заболевание также нашли у одного работника кухни, сообщает SM-News.ru.

Это не окончательные цифры, поскольку пока проверили только около половины из 800 курсантов и работников училища. Заболевание обнаружили в конце января, когда в областную детскую клиническую больницу 28 января отправили первых учащихся, у которых подозревали легочную патологию.

По данным депутата Госдумы от Ульяновска Алексея Куринного, признаки заболевания выявили у не менее чем 20 человек, среди которых есть преподаватели и офицеры. «У пострадавших имеет место очаговое поражение легких, печени, селезенки и головного мозга (изолированные или в различных комбинациях)», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Руководство училища сообщило РИА Новости, что заражение «не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания», носителями обнаруженных червей являются животные, а лечение «предусматривает прием нескольких таблеток».

При этом мать одного из курсантов, на пост которой обратила внимание «Новая газета – Регион», на своей закрытой странице написала: «Еще половина детей не обследована <..> Начальство уверяет, что дети съели немытую землянику, пропитанную собачьими фекалиями… Путь в военные училища им закрыт, так как – инвалиды, так и сказали!!!»

По данным ульяновского SM-News.ru, с 16 декабря прошлого года питанием в училище занималась компания ООО «Пищевик», которая сейчас является банкротом, а руководитель компании находится в бегах. Предыдущим поставщиком выступал крупный поставщик общеобразовательных учреждений «Торговый дом СПП», у которого «Пищевик», как утверждает издание, выкупил продукцию.