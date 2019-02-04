РИА Новости: заказчик отказался от ремонта российского разгонного блока «Фрегат» на космодроме

Компания Arianespace, обеспечивающая пуски российских ракет с космодрома Куру, не согласилась на предложение о ремонте магистрали гелия разгонного блока «Фрегат» на космодроме. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Специалисты НПО им. Лавочкина (входит в «Роскосмос») в свою очередь предлагали чинить негерметичный сварной шов наложением бандажа из специального материала. Однако, как утверждает агентство, Arianespace выступает за проведение ремонта в заводских условиях, поскольку опасается, что в ином случае может пострадать уровень надежности разгонного блока во время полета.

По данным источника, старт перенесли с 19 на 27 февраля. Представитель «Роскосмоса» сообщил агентству, что о новой дате запуска объявят после прибытия специалистов на космодром.

Об обнаружении на космодроме Куру во время предстартовой подготовки проблем у ракеты-носителя «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» в ночь на 30 января сообщили агентства РИА Новости и ТАСС. Ракета должна была доставить на орбиту первые спутники связи в рамках программы OneWeb.

Так, при заправке разгонного блока «Фрегат» произошла разгерметизация, и специалисты нашли микротрещину в магистрали для подачи гелия, который используется для вытеснения топлива при работе двигателей. После наличие неполадок подтвердил основатель компании OneWeb Грег Уайлер, также рассказавший и о переносе даты запуска не неопределенный срок.