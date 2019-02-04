«Ведомости»: ФСБ предложила использовать российские сим-карты для связи 5G

Представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) на заседании рабочей группы национального проекта «Цифровая экономика» предложил использовать отечественные сим-карты и криптографию для связи пятого поколения (5G), сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», криптографические алгоритмы нужны для авторизации абонентов, а сим-карты должны их поддерживать. При этом представитель службы не рассказал, будут ли обязаны все перейти на российские сим-карты или это должно происходить в добровольном порядке. Однако в ФСБ рассчитывают, что в скором времени на базовых станциях произойдет заменена всего иностранного оборудование на отечественное, отмечает издание.

Эксперты, опрошенные газетой, утверждают, что спецслужбы давно настаивают на использовании отечественного оборудования, но на предложения ФСБ придется выделить значительные суммы, а также есть риск, что международные стандарты сим-карт не станут поддерживать российскую криптографию.

Однако представитель Минпромторга рассказал, что министерство совместно с «Ростехом» уже работают над предложением ФСБ. В Минкомсвязи заявили, что таких предложений к ним не поступало, а представитель «Ростелекома» предположил, что ФСБ внесет данные предложения во время рассмотрения «Цифровой экономики» в середине февраля.

Напомним, вопрос о шифровании данных российских пользователей не раз поднимали в Минкомсвязи. Так, летом 2018 года, министерство совместно с ФСБ разработала соответствующий проект закона. Кроме того, Минкомсвязи предлагало обязать операторов идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ.

Но в сентябре министерство прекратило разработку проекта. По словам источника RNS, над предложением перестали работать после смены руководства министерства и ухода из ведомства пяти заместителей, но это не значит, что над проектом перестали работать совсем.