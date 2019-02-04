The Bell узнало имя предполагаемого создателя Azino777

Одним из предполагаемых владельцев онлайн-казино Azino777 является житель Набережных Челнов Альберт Валиахметов, выяснило издание The Bell. Журналисты обнаружили это имя благодаря данным из украинской судебной базы, где в документах силовики забыли полностью удалить детали о фигурантах дела.

По версии следствия, Валиахметов администрировал фирму «Роял Гейм», которую создал в 2014 году. Именно эта компания, по информации силовиков, разработала программное обеспечение для Azino777 и занималась работой порталов azino777.com, azino777.net, 777azino.com и 777azino.net.

«Во время обысков 12 июня 2018 года в офисе «Роял Гейм» обнаружили и изъяли 42 системных блока, 3 ноутбука Apple, 2 ноутбука Lenovo, 8 жестких дисков, 16 мобильных телефонов, 5 флешек, на всей технике содержалась информация о работе онлайн-казино Azino777», — утверждается в расследовании.

О самом Валиахметове удалось узнать немного: на него не зарегистрировано никаких юрлиц в России, также нет компаний в собственности его сестры Регины и родителей, его страницы в соцсетях удалены, кроме забытой странички в «Одноклассниках». В 2004 году его задержали полицейские за нарушение общественного порядка. Летом 2015 года Валиахметов открывал счет «Роял Гейм» в киевском отделении Сбербанка, через который проходила часть платежей казино.

The Bell также рассказали, что в отрасли гемблинга название Azino считают производным не от «казино», а от спального района «Азино» в Казани. Кроме того, издание утверждает, что по делу проходят еще несколько подозреваемых граждан России и Украины, чьи имена узнать не удалось.

Напомним, по подсчетам РБК годовой объем ставок в этом онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей, оператором интернет-казино Azino777 выступает компании Victory 777 N.V. Она зарегистрирована и получила лицензию на игровую деятельность на острове Кюрасао (часть Королевства Нидерландов, остров в Карибском море). В январе 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и российским платежным системам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V.