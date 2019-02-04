Ряд европейских стран официально признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Обновлено Спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо официально признали временным президентом Венесуэлы еще некоторые страны, среди которых Нидерланды, Германия, Дания.

Великобритания, Франция, Испания и Австрия официально признали временным президентом Венесуэлы спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо. С соответствующими заявлениями выступили премьер-министры, канцлеры или главы МИД этих стран, сообщило РИА Новости.

О намерении признать Гуайдо заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем, об этом же говорится в сообщении МИД Польши. При этом, по информации диписточника агентства, во время неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза Италия наложило вето на заявление ЕС о признании Гуайдо.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху также рассказал, что его страна признает нового венесуэльского президента.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом».

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».