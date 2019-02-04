Правительство указало на «неопределенности» в законопроекте Клишаса об автономном Рунете

Правительство рекомендовало принять в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, однако его необходимо доработать и устранить «неопределенности», следует из отзыва кабинета министров, размещенного на сайте Госдумы.

Так, в законопроекте говорится, что из бюджета страны не потребуется выделять денег на его реализацию, однако в правительстве не согласны с этим утверждением. В документе также не указаны, какие именно существуют угрозы для «целостности, устойчивости и безопасности функционирования» Рунета и при каких условиях может осуществляться централизованное управление сетью связи общего пользования.

Правительство также назвало «спорным» предложение наделить Роскомнадзор «регулирующей функцией», так как эти задачи должны выполняться определенным министерством или правительством.

Ранее автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», учредителями которой выступают правительство, Сбербанк, «Сколково», «Яндекс», Mail.Ru Group и «Билайн», раскритиковала законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. По мнению экспертов, положения законопроекта могут привести к росту нагрузки на сетевую инфраструктуру, нарушению качества соединений и сбоям в национальной системе связи.

Напомним, 14 декабря группа сенаторов во главе с сенатором Андреем Клишасом внесла в Государственную думу законопроект о создании инфраструктуры для автономной работы Рунета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций. Сенатор также является одним из авторов законопроектов об административном наказании за оскорбление власти и о запрете фейковых новостей в интернете.

После интервью Клишаса «Новой газете», где прозвучало высказывание о «Госдуре», СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты решили отложить рассмотрение законопроектов о регулировании интернета. Позднее председатель профильного думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что работа над инициативами Клишаса «идет в обычном режиме».