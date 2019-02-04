Интерфакс: в результате пожара в доме на Никитском бульваре погибли семь человек

Пожар в доме на Никитском бульваре. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Спасатели обнаружили тело седьмого человека, который погиб в результате пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, сообщил источник Интерфакса.

Сначала была информация, что пожар унес жизни четырех человек, потом число жертв возросло до шести, в том числе среди погибших значился один несовершеннолетний.

Ранее источник РИА Новости отмечал, что спасатели установили судьбу не всех жителей дома, поэтому не исключено, что количество погибших может быть больше.

Пожар в доме 12 на Никитском бульваре начался в ночь на 4 февраля. Так, по предварительным данным, сообщение о пожаре на пятом этаже поступило пожарным в 0:55 мск, а после огонь перекинулся и на четвертый этаж, распространившись почти на 2 тысячи квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

В доме находится более 100 жилых квартир. СМИ сообщали, что огонь полностью уничтожил квартиру дочери дирижера Юрия Башмета Ксении, которой удалось со своими детьми выбраться из пожара. Агентство «Москва 24» указывало, что в этом доме могли также проживать актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов. Однако в разговоре с РБК он опроверг информацию о том, что жил в этом доме.