Украина отказалась приезжать на Универсиаду в Красноярске

Сборная Украины не будет участвовать в Универсиаде, которая пройдет в Красноярке с 2 по 12 марта 2019 года, сказал ТАСС первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

В разговоре с ТАСС Гоцул не назвал причину, по которой принято такое решение.

Как уточняет агентство, прием заявок на участие в зимней Универсиаде завершился 2 февраля, при этом Украина свою заявку не подавала. Глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин уточнил, что Киев не просил в письменной форме продлевать сроки регистрации.

В прошлый раз украинская сборная на Универсиаде в Казахстане заняла десятое место с девятью медалями (две золотых, три серебряные и четыре бронзовые). Победителем соревнования стала Россия с 29 золотыми медалями (всего 71 медаль).

Напомним, всемирная зимняя универсиада в Красноярске будет проходить впервые в России. До этого раньше она ни разу не проводилась в СССР.