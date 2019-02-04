В России выросло число онкобольных

Специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России зафиксировали в 2017 году 617 тысяч новых случаев заболеваний онкологией, что выше предыдущего года на 20 тысяч, говорится на сайте центра.

По данным, опубликованным на сайте, во всем мире в 2018 году врачи обнаружили 18 млн новых случаев болезни, а умерли от онкологии 9,6 млн человек. На данный момент в России на онкологическом учете состоит 3 миллиона 630 тысяч человек.

Данные опубликованы ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

В сентябре 2018 года Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Здоровье» опубликовали информацию о том, что в 30 регионах России за год выросла смертность от онкологических заболеваний.

Исследование данных Минздрава показало, что больше всего данный показатель увеличился в Магаданской области (7,7%), республиках Дагестан (7,2%), Башкортостан (6,9%) и Калмыкия (6,8%), а также в Севастополе (6,5%).