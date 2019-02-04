В прокуратуре объяснили «несостыковки» в деле о гибели группы Дятлова

Различные версии о гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году родились из-за «непрофессиональных трактовок» при прочтении материалов уголовного дела, заявил представитель прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. Его объяснения «несостыковок» привела газета «Коммерсант».

Курьяков ответил на вопрос, почему уголовное дело датировано 6 февраля 1959 года, тогда как поиск пропавшей группы начался позже как минимум на неделю. По правилам того времени, при сдаче дела в архив на обложке должны ставиться даты самого раннего и самого позднего документа, поэтому на обложку записали дату протокола допроса начальника части Вижайского лесоотряда.

«Напрямую этот документ не связан с трагедией с группой Дятлова. Наиболее вероятно, что это протокол допроса из другого материала», — предположил прокурор. Курьяков уточнил, что у дела нет номера, так как это соответствует требованиям того времени, а некоторые другие разночтения в датах возникли из-за опечаток.

Напомним, Генеральная прокуратура начала новое расследование гибели тургруппы в начале февраля этого года. В ведомстве будут рассматривать три версии смерти людей: лавина, «снежная доска» (лавина, которая зарождается при смерзании частиц поверхностного слоя снега) и ураган.

Трагедия произошла в феврале 1959 года. Группа из девяти человек собиралась пройти на лыжах 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако после начала похода не вышла на связь. Спустя некоторое время следователи обнаружили тела девятерых людей в нижнем белье возле разрезанной палатки. Детали смерти остались неизвестны до сих пор, в качестве основной причины называлась «стихийная сила», которую невозможно было преодолеть.