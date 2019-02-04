Росстат отчитался о рекордном с 2012 года росте ВВП

Рост ВВП в 2018 году ускорился до 2,3%, это максимальный показатель с 2012 года, и он выше прогнозов Минэкономразвития, следует из данных, которые опубликовал Росстат.

Увеличение показателя произошло благодаря перерасчету добавленной стоимости в строительстве, новая цифра равняется 4,7%. Это было сделано, потому что обновились данные по строительству в Ямало-Ненецком автономном округе: там НОВАТЭК запустил третью очередь завода «Ямал СПГ».

Кроме того, за 2018 год выросла добавленная стоимость по добыче полезных ископаемых, в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, прирост произошел в оптовой и розничной торговле в финансовой и страховой деятельности.

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял в Давосе, что в 2018 году рост ВВП составил 2%, в Институте исследований и экспертизы ВЭБа также говорили о 2%, а аналитики «ВТБ Капитала» — в 2,2%.