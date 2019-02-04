Суд закрыл заседание по делу аспиранта МГУ Мифтахова

Рассмотрение меры пресечения для анархиста Азата Мифтахова закрыли от прессы и остальных слушателей, такое решение приняла судья Балашихского городского суда Московской области Виктория Пономарева.

Мифтахова завели в зал, после чего заседание сразу начали без присутствия родных, прессы и других слушателей. Секретарь сообщила, что журналистов пригласят только на оглашение решения.

Ранее аспирант заявлял, что сотрудники правоохранительных органов избивали его. Видимых телесных повреждений адвокат у него не заметила, однако обнаружила след, предположительно от шуруповерта, внизу правой части грудной клетки.

В день задержания Азата Мифтахова СМИ сообщали, что его подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного 11 января в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям в тот день также подверглись еще не менее девяти левых активистов. Один из них рассказывал «Новой», что его спрашивали о Мифтахове.

Другой задержанный, Даниил Галкин, рассказывал, что к нему применяли электрошокер, спрашивали о якобы сделанных Мифтаховых двух бомбах и требовали дать показания о его анархо-коммунистических взглядах и участии в акциях анархистов.