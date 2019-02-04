Росгвардия предложила ужесточить наказание за незаконную охранную деятельность

Росгвардия предложила увеличить штрафы за незаконную охраную деятельность, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Штрафы должны составить для граждан от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей.

Предлагается также штрафовать за такое же повторное нарушение: граждан на сумму от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей или назначать обязательные работ на срок от 100 до 200 часов, должностным лицам может грозить дисквалификация на срок до трех лет, юридическим лицам — административный штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По задумке разработчика проекта, к ответственности необходимо привлекать лиц, «не имеющих никакого отношения к частной охране»: контролеров торговых залов, представителей службы безопасности, администраторов, сторожей или вахтеров. «Данные лица выполняют охранную функцию, но их деятельность ничем не регламентируется и никем не контролируется», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, 18 января газета «Коммерсант» рассказала, что руководители нефтяных компаний обратились в Совет безопасности с жалобой на Росгвардию, которая, по их мнению, выдает слишком много предписаний по поводу охраны предприятий.

По информации газеты, представители компаний недовольны тем, что ведомство по сути «лишает их права выбирать охрану». Другой источник «Коммерсанта» предполагает, что действия Росгвардии могут привести к повышению цен и монополизации услуг. В самой Росгвардии назвали эти заявления «надуманными».