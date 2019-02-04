Суд в Московской области продлил на 72 часа срок задержания анархиста Мифтахова

Балашихинский городской суд Московской области продлил срок задержания на 72 часа для анархиста Азата Мифтахова, обвиняемого в изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд предоставил дополнительное время для следствия, чтобы на следующее заседание были представлены дополнительные материалы.

Мифтахова завели в зал в наручниках и сразу закрыли дверь. Судья без участия прессы и других слушателей вынесла постановление о закрытом слушании. Хотя такое решение оглашают в открытом режиме.

Перед заседанием адвокат Светлана Сидоркина рассказала «Новой», что Мифтахова, утром 1 февраля задержали на съемной квартире. Сотрудники ФСБ провели у него обыск, в ходе которого нашли предметы, из которых, по их мнению, можно собрать самодельное взрывное устройство. Сам Мифтахов отрицает факт изготовления взрывчатки.

Сидоркина подтвердила, что анархист в отделе полиции вскрыл себе вены. Он опасался, что его будут пытать так же как антифашистов, задержанных по делу «Сети». Мифтахов отказался давать признательные показания, требовал адвоката и позвонить родным.

По словам адвоката, один из сотрудников правоохранительных органов пытал его с помощью приставленного к груди шуруповерта. След от инструмента остался на теле у Мифтахова. Затем активиста стали избивать ладонью по лицу, кулаком по груди, пинали по ногам.

Вечером его доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Затем Мифтахова прятали от адвоката, то отвозили в отдел полиции, то держали в ИВС в следственном управлении при МВД Балашихи. Больше суток от защитника скрывали местонахождение Мифтахова. Фактически анархиста задержали после обыска в пятницу, однако в документах указано, что он был задержан 2 февраля в 19:55.

1 февраля, в день задержания, СМИ сообщали, что Мифтахова подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям в тот день подверглись еще не менее девяти левых активистов.

Один из них рассказывал «Новой», что его спрашивали о Мифтахове. Другой задержанный, Даниил Галкин, сообщал, что к нему применяли электрошокер, спрашивали о якобы сделанных Мифтаховым двух бомбах и требовали дать показания о его анархо-коммунистических взглядах и участии в акциях анархистов.