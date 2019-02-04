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Россия временно ограничила ввоз свинины из Монголии

Экономика

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Россельхознадзор ввел временное ограничение на ввоз свинины из Монголии из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), говорится на сайте ведомства.

Под запрет попали отходы и навоз от свиней, оборудование, которое использовали для содержания, убоя и разделки свиней, а также охотничьии трофеи. Не запрещены товары, прошедшие обработку, гарантирующую разрушение вируса АЧС.

В Россельхознадзоре уточнили, что временное ограничение вводятся и на транзит монгольской свиной продукции по российской территории.

Теги:
mp, ограничения, россельхознадзор, россия
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