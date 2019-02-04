Прокуратура: военкоматы во Владимире отказываются признавать погибших в Сирии ветеранами боевых действий

Во Владимире военкоматы отказываются признавать ветеранами боевых действий военнослужащих, погибших в Сирии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на военную прокуратуру Владимирского гарнизона.

В качестве примера издание привело историю 35-летнего капитана 3-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Андрея Пыленка, который погиб при заходе на посадку самолета на базу Хмеймим в Сирии 6 марта 2018 года.

Вдова офицера Вера Пыленок обратилась в областной военкомат с просьбой сделать перерасчет пенсии по случаю потери кормильца себе и двум детям с учетом надбавки в 32%, которая полагается ветеранам боевых действий, однако ей в этом отказали.

Такое решение военкомат вынес на основании того, что погибший якобы не является ветераном боевых действий. Однако, по словам вдовы, он получил этот статус еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне.

«Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права», — заявил помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев.

В январе, после обращения прокуратуры с иском в Ленинский районный суд Владимира в интересах Веры Пыленок, ее мужа признали ветераном боевых действий. Суд также обязал военкомат выплачивать членам семьи офицера пенсию с учетом надбавки. Решение пока не вступило в законную силу.