На Ставрополье пытавшемуся продать судейскую должность судье заменили условный срок на реальный

Ставропольский краевой суд заменил бывшему судье Максиму Новикову условный срок на три года колонии общего режима по делу о мошенничестве с судейскими должностями, говорится на сайте суда.

В ноябре 2014 года судья Невинномысского городского суда Ставропольского края Новиков вместе с соучастником Арменом Петросянцем пообещал должность судьи в Ставропольском крае местному жителю за 4 млн рублей. Однако тот сообщил обо всем в краевое управление ФСБ, и во время передачи муляжа их задержали.

В июле 2017 года Петросянца приговорили к трем годам условно и 100 тысячам рублей штрафа, в октябре 2018 года в покушении на мошенничество признали виновным и Новикова, приговорив его также к трем годам условного срока со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

В пресс-службе краевого суда Интерфаксу рассказали, что приговор был пересмотрен по ходатайству прокуратуры.