На Кубани главу города заподозрили в покупке квартир для сирот в бараке для заключенных

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело против главы Усть-Лабинского района Николая Артющенко, которого подозревают в покупке квартир для сирот в бараке для заключенных (ч.2 ст.286 УК), говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, при проведении электронных аукционов на покупку девяти квартир для детей-сирот глава района без обязательной в таких случаях экспертизы признал бывшие бараки для заключенных пригодными и оплатил их стоимость в размере более 9,4 млн рублей.

В конце января, когда работу Артющенко после визита в Усть-Лабинск раскритиковал кубанский губернатор Вениамин Кондратьев, тот подал в оставку. «В Усть-Лабинском районе не чувствуется хозяйской руки», — говорил тогда Кондратьев, отметив остановившееся строительство здания роддома и нуждающиеся в капитальном ремонте административные здания (цитата по «Югополис»).

30 января краевая администрация уже успела объявить о назначении и.о. главы района, а на следующий день Артющенко отозвал свое заявление об отставке, причем его поддержала часть местных депутатов. В обращении на сайте районной администрации он объяснил решение тем, что решил доработать до конца срока: «Жаловаться не по мне.

Я воспринял трудности как вызов, а проблемы как задачи для выполнения <..> Начатое нельзя обрывать и останавливаться на полпути».