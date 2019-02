Прокуратура вынесла предупреждение депутату горсовета Набережных Челнов за интервью о сотрудничестве с «Открытой Россией»

Прокуратура Набережных Челнов (Татарстан) вынесла предупреждение о возможном наказании депутату городского совета Рузилю Мингалимову за слова о сотрудничестве с движением «Открытая Россия». Копию документа он предоставил изданию The Bulgar Times.

Сотрудники прокуратуры обратили внимание на его интервью «Idel.Реалиям» в ноябре прошлого года, в начале которого он рассказывает о том, как присоединился к движению уже будучи депутатом. В предупреждении говорится, что участие в деятельности организации, признанной «нежелательной», грозит административным наказанием (ст. 20.33 КоАП), а в случае повторных нарушений и уголовным делом по ст. 284.1 УК.

Мунгалимов отказался от разговора с прокурором на основании ст. 51 Конституции. «Пусть еще раз внимательно прочитает мое интервью, и поразмышляет на досуге о чем идет речь. Ведь там говорилась о том, что власть сегодня искусственно создает напряжение в обществе», — рассказал он The Bulgar Times.

«Согласно закону о митингах, <..> без согласования с местной администрацией определенный парк могли занимать те или иные общественные организации для волеизъявления своих мнений. Но нет, Набережные Челны, Татарстан и Россия в целом боится экспериментов, поэтому мы и находимся там, где сейчас находимся», — объяснил Мингалимов.

Напомним, в апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными ряд организаций, которые были связаны с Михаилом Ходорковским: зарегистрированная в Великобритании «Открытая Россия» (OR Otkrytaya Rossia), Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia), «Институт современной России» (Institute of Modern Russia, Inc) в США.

В российской «Открытой России» отмечали, что их движение не подпадает под это описание: оно не зарегистрировано и действует только на территории России. По данным Znak.com, всего за последний год по ст. 20.33 КоАП привлекли 53 активистов движения. При чем у семи из них два и более постановления об административном нарушении по данной статье, вступивших в силу, что грозит возбуждением дела по ст. 318 УК.

Первое в России уголовное дело по этой статье завели в январе в отношении члена федерального совета движения Анастасии Шевченко. 21 января у нее и еще нескольких активистов в Ростове-на-Дону и Татарстане прошли обыски, а 23 января ее поместили ее под домашний арест.