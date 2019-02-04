«Лента.ру» по требованию МВД удалила слова о наркотиках из интервью Егора Летова и рэпера Птахи

Онлайн-издание «Лента.ру» удалила из переопубликованного на сайте автоинтервью 1991 года музыканта Егора Летова цитаты о наркотиках, которые МВД признало запрещенными к распространению. Об этом говорится в сообщении издания.

Из текста Летова потребовали убрать фрагменты о его отношении к марихуане и ЛСД, а из другого материала — интервью с рэпером Птахой (Давидом Нуриевым) после круглого стола в Госдуме — о необходимости декриминализации марихуаны в России и ее лечебных свойствах.

Высказывания музыкантов, как объясняется в распоряжении, «направлены на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

«Ленту.ру» также попросили удалить текст «Это лучше водки» о легализации марихуаны в Калифорнии, в котором говорилось о плюсах и минусах легализации наркотика, а также о недостатках запретительной наркополитики.

Издание сообщило, что скорректировало спорные материалы, однако в самих текстах не отмечается, что в текст после публикации вносились правки. Заметки о легализации марихуаны на сайте найти не удалось, при этом ее копии есть на сторонних сайтах.

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В своем сообщении издание заверило, что не пропагандировало наркотики в своих текстах и назвала блокировки на подобных основаниях серьезной проблемой. «Ленту.ру» также призвала соответствующие ведомства и службы, как МВД, ФСБ, СК, Генпрокуратуру, ФНС и Роскомнадзор, провести на эту тему круглый стол вместе с журналистами, блогерами и профильными НКО, чтобы выработать новые критерии для оценки подобных публикаций.