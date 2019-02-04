Мэрия Москвы отказала в согласовании «Марша материнского гнева»

Департамент региональной безопасности Москвы не согласовал запланированную на 10 февраля акцию «Марш материнского гнева», копию их ответа организаторы опубликовали в группе мероприятия в фейсбуке.

Отказ объяснили тем, что организаторы уведомили мэрию меньше чем за 10 дней до акции. В своей заявке они указывали, что хотят привлечь внимание к негуманным действиям со стороны правоохранительных органов и проблеме применения статьи о сотрудничестве с «нежелательными организациями» (ст. 284.1 УК).

Участники шествия планировали с 13 часов пройти от Тверского бульвара до площади Пречистенские ворота. Одна из заявителей Варвара Грязнова написала, что, несмотря на отказ, собирается пройтись в это время по указанному маршруту.

В описании мероприятия организаторы призывают дать свободу политзаключенным, среди которых они приводят псковского координатора движения «Открытой России» Лию Милушкину и члена федерального совета движения Анастасию Шевченко — обе в январе стали фигурантками уголовных дел.

Лию Милушкину и ее мужа, активиста псковского штаба Алексея Навального, обвинили в сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК). Анастасию Шевченко обвинили в участии в деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) после двух административных штрафов по ст. 20.33 КоАП.

Когда Шевченко находилась под домашним арестом, ее дочь скончалась в больнице после госпитализации с обструктивным бронхитом. Следователь разрешил женщине побыть с дочерью, врачи пустили ее к ней только тогда, когда стало очевидным, что ребенок умирает.