В Росстандарте пообещали освободить россиян от обязанности проверять счетчики воды

В Росстандарте предложили обязать соответствующие службы следить за корректностью показаний счетчиков воды, а граждан освободить от этой обязанности; для этого ведомство пообещало внести поправки в законодательство, рассказал в интервью «Российской газете» глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», — сказал Абрамов.

Глава ведомства считает, что возложенная на россиян обязанность по проверке счетчиков является «поверенным рабством». Для его искоренения ведомство начнет консультации с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития.

Абрамов уточнил, что в случае вступления в силу нового закона, собственники или арендаторы жилья должны будут обеспечивать доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.