В Следственном комитете заявили о «подвижках» в деле об убийстве Немцова

Следователи сделали «определенные подвижки» в установлении заказчиков убийства оппозиционера Бориса Немцова, однако они не готовы рассказывать о них общественности, заявил «Коммерсанту» зампредседателя Следственного комитета России (СК) Игорь Краснов.

«К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?», — пояснил замглавы СК.

Краснов возглавлял следственную группу по делу об убийстве Немцова до мая 2015 года, а потом пошел на повышение. Его место занял Николай Тутевич.

Они устанавливали детали убийства Немцова, которое произошло 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве рядом с Кремлем. В результате их работы суд признал виновными в убийстве политика Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, которые получили от 11 до 19 лет колонии строгого режима.

Исполнителем убийства суд назвал Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии строго режима. Однако родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.