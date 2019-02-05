Присяжные признали виновной обвиняемую по делу «кубанских каннибалов»

Коллегия присяжных Прикубанского районного суда посчитала виновной в подстрекательстве к убийству жительницу Краснодарской области Наталью Бакшееву, которая является фигуранткой так называемого дела «кубанских каннибалов», сообщил Интерфакс.

Присяжные посчитали доказанным тот факт, что Бакшеева в сентябре 2017 года попросила своего мужа Дмитрия убить их знакомую Елену Вахрушеву. Мужчина послушал женщину, а тело расчленил, унеся некоторые части трупа домой.

Бакшеев также сфотографировался на телефон с некоторыми частями тела, а потом телефон потерял. Мобильное устройство нашли рабочие, которые и обнаружили снимки, а после сообщали в полицию. Во время обысков в доме у супругов следователи обнаружили части тела в солевом растворе.

Во время судебных заседаний, которые проходили в закрытом режиме, эксперты признали Бакшееву вменяемой. Когда будет рассматриваться дело самого Бакшеева, неизвестно.