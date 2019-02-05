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Поэт Мария Степанова получила премию «НОС»

Культура

 

Члены жюри во время публичного обсуждения решили наградить поэта Марию Степанову премией «НОС» за книгу «Памяти памяти», сообщил ТАСС. Степанова получила статуэтку-символ премии и награду в 700 тысяч рублей.

В состав жюри в этом году входили литературный критик Анна Наринская, переводчик Агнешка Пиотровска, профессор МГУ Татьяна Венедиктова, театральный критик Марина Давыдова и политолог Екатерина Шульман и другие люди. Они отдали приз зрительских симпатий Виктору Пелевину за роман «iFuck 10», а приз академии критиков «НОСа» — Людмиле Петрушевской.

За награды также боролись Алла Горбунова («Вещи и уши»), Евгения Некрасова («Калечина-Малечина»), Ксения Букша («Открывается внутрь»), Анна Немзер («Раунд. Оптический роман»), Наталия Мещанинова («Рассказы»), Денис Горелов («Родина слоников») и Юрий Лейдерман («Моабитские хроники»).

Напомним, премия «НОС» (премия новая словесность) вручается с 2009 года фондом Михаила Прохорова. Основная цель премии — выявление и поддержка новых тенденций в современной художественной литературе на русском языке.

Теги:
прохоров, премия, литература, россия
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