СМИ: силовики задержали замглавы департамента полетов «Аэрофлота»

Сотрудники ФСБ задержали замдиректора департамента производства полетов ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука, которого подозревают в даче взятки должностному лицу, сообщили РБК и РИА Новости со ссылкой на источники.

По информации РБК, задержание произошло в конце декабря. Первое судебное заседание было назначено на 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетеля, поэтому Якимчук отпустили домой под подписку о невыезде, рассказал собеседник издания.

«Якимчук пытался дать взятку — 50 тыс. руб. председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому», — рассказывал суть дела истчоник РБК. По его информации, у Якимчука был «плохой результат» после прохождения медкомиссии, на основании которой ему грозил запрет на полеты.

В пресс-службе «Аэрофлота» отказались от комментариев, ФСБ и МВД также официально не сообщали задержании.