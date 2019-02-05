Вашингтон обвинил Москву в систематических нарушениях норм ВТО

Россия систематически нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО), утверждают авторы доклада торгпреда США о выполнении Россией обязательств в рамках ВТО.

По мнению составителей документа, Москва устанавливает барьеры для США по вопросам экспорта американских товаров и услуг. В частности, критике подвергается локализация Россией производства, ряд налогов и сборов, а также требования фитосанитарного контроля.

Кроме того, США указывает на то, что у Москвы есть список «важной» продукции, на которую российская сторона может ввести экспортные ограничения.

Ранее США и Россия обращались в ВТО для решения экономических вопросов, связанных с ограничениями. Поводом для обращения стало решение Вашингтона ввести 10%-ные пошлины на алюминий и 25%-ные пошлины на сталь. В ответ Москва ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40 процентов на строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование, инструменты для металлов и другую продукцию.

После этого Россия начала консультации с США по поводу пошлин. Вашингтон направил в ВТО запрос на проведение консультации по поводу введения Россией пошлин на ряд американских товаров. Запрос на консультацию стал первым шагом в процедуре подачи иска. Позже Москва подала заявку на создание третейской группы ВТО, но Вашингтон это заблокировал.