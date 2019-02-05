Для московского метро разработают систему оплаты проезда по зонам

ГУП «Московский метрополитен» заказало разработку новой билетной системы, которая предполагает введение оплаты по зонам. Об этом сообщает РБК.

Как рассказал изданию один из участников ИT-рынка, предприятие провело соответствующий тендер и выбрало исполнителя проекта –компанию «Программный продукт».

Согласно материалам закупки, в новой билетной системе должна быть заложена поддержка функционала зональной тарификации, в том числе разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов.

Отмечается, что сумма контракта составляет 670 млн рублей, поэтапное внедрение системы начнется с 2020 года.

«Вопрос зонирования — это вопрос тарифов. Тарифы и правила пересадок определяются структурами дептранса Москвы, наша задача в рамках контракта — поддержать эти правила технологически», — рассказал исполнительный директор «Программного продукта» Дмитрий Чурсин.

Представитель Московского метрополитена рассказал, что новая система оплаты проезда рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный, для которого уже действуют две зоны оплаты — зона А (Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ) и зона Б (Троицкий административный округ).

Ранее сообщалось, что московский метрополитен планирует провести реформу билетной системы. В частности сделать карту «Тройка» персональной с возможностью привязки к аккаунту в личном кабинете, а также ввести интеграцию с билетными системами других регионов, чтобы оплачивать проезд за пределами Москвы.