На Кузбассе закрыли детский сад из-за превышения нормы радиоактивного газа радона

В городе Белово Кемеровской области судебные приставы приостановили на 11 дней работу частного детского сада №171 ОАО «РЖД» из-за превышения там уровня газа радона, говорится в сообщении регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Детский сад признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст.6.4 КоАП): среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в медицинском кабинете, а также спальнях средней и первой младших групп превышала норму. Приставы также опечатали эти помещения.

В ведомстве отметили, что продукты распада радона, попадая в легкие человека, могут вызвать микроожоги, а повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку легких, развитию лейкозов, а также оказать негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему.