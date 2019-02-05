В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали около 90 зданий, среди них ЦУМ и школы

Обновление 14:32 Эвакуации затронули 89 зданий в Москве, из которых вывели 21 тысячу человек, рассказал источник РИА Новости в экстренных службах.

В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали посетителей почти 50 зданий, эвакуированы около 5 тысяч человек, сообщают РИА Новости и «Комсомольская правда». По данным источников РИА Новости и «Московского комсомольца», в Москве и Подмосковье сегодня проверяют 66 объектов — 41 в столице и 25 в области. Сообщили об эвакуации в столице и ряд источников «Новой газеты».

Эвакуация цума



Эвакуация у ЦУМа. Фото: Алексей Степанов, специально для «Новой газеты».

Собеседник «Новой» рассказал об эвакуации около 150 посетителей Центрального универсального магазина (ЦУМ) на Петровке. По громкой связи сотрудникам центрального универсама объявили об эвакуации «из-за угрозы взрыва». Здание закрыли, у входа выставили табличку «Пункт сбора дежурных служб», подъехала скорая. Представитель МВД появился лишь спустя полчаса, охранник отгоняет прохожих от входа в ЦУМ, нет не только никакой паники, но даже никакой спешки со стороны экстренных служб. Сотрудники и посетители главного универмага уже не толпятся у входа, а разошлись по соседним улицам, магазинам и кафе.

Эвакуации школ и университетов



Из двух школ на юго-западе столицы, №1228 на Авиамоторной улице и №2121 на Таганрогской, по данным Интерфакса, эвакуировали около 800 учеников и сотрудников. По данным «Новой», также эвакуировали учеников школы 1125.

Пользователи соцсетей пишут об эвакуации здания и общежития РГГУ, а также ветеринарной академии им. К.И. Скрябина. Сообщения о минировании получили также в МГТУ имени Баумана, Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, а также Институте русского языка имени Пушкина, уточняет Интерфакс.

При этом учеников школы №498 на Народной улице вывели из-за пожара в здании. Кинологи пришли в художественную академию им. Строганова, однако эвакуацию там пока не объявляли.

минирование в регионах



Сообщения о минировании также пришли и в других российских регионах: в Подмосковье эвакуировали здание правительства в Красногорске, а в Волгоградской области — несколько школ, передает ТАСС. «Фонтанка» сообщила об эвакуации петербургского бизнес-центра на 10-й Красноармейской улице, городское издание «Мегаполис» пишет об эвакуации работников еще одного бизнес-центра.

В конце января по всей России массовые эвакуации после получения сообщений о минировании прошли в европейской части России — в том числе во Владимирской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Псковской, Архангельской и Астраханской областях. Угрозы взрывов поступают в социально-значимые объекты, в основном в школы, больницы и торговые центры.

До этого массовые эвакуации прошли 28 января в Омской и Новосибирской областях и Хакасии, 25 января — в других регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом нигде информация о минировании не подтвердилась.

Ранее большая волна сообщений о минировании зданий прошла осенью 2017 года: за месяц неизвестные «заминировали» 2460 объектов в 170 городах, эвакуации коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. Всего было эвакуировано более 1 млн человек. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб составил 150 миллионов рублей.