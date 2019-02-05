СК в Омске прекратил дело против феминистки о разжигании ненависти к мужчинам

Следственный комитет по Омской области прекратил уголовное дело против феминистки Любови Калугиной, которую обвиняли в возбуждении ненависти к мужчинам из-за публикаций во «ВКонтакте» (ч. 1 ст. 282 УК). Об этом он сама сообщила «Медиазоне».

В постановлении говорится, что дело прекращено в связи с отсутствием в действиях Калугиной состава преступления.

«Но они [следователи] провернули так, что к истреблению мужиков я все-таки призывала, но так как законодательство изменилось, теперь эти призывы не могут быть составом преступления», — добавила она в разговоре с «МБХ медиа».

Калугина заявила изданию, что беспокоится о своем дальнейшем трудоустройстве в вузы, поскольку уголовное дело могло сказаться на ее репутации.

Уголовное дело против Калугиной было возбуждено в сентябре 2018 года. Поводом стали 12 публикаций феминистки, которые, по версии следствия, «возбуждают ненависть к мужчинам».

В частности, как рассказывала «Медиазона», в одном из постов был показан кадр из передачи «Деревня дураков» с женщиной со сковородкой и подписью «Бей мужло — спасай Россию!».

Посты Калугиной привлекли внимание жителя Биробиджана, который написал заявление в Центр по противодействию экстремизму, будучи оскорбленным как представитель социальной группы «мужчины».