«Агора» зафиксировала пятикратное увеличение случаев ограничения свободы интернета

За 2018 год число случаев ограничения свободы интернета в России увеличилось в 5,7 раз и достигло 663 тысяч. Таковы выводы доклада «Свобода интернета 2018: делегирование репрессий» международной правозащитной группы «Агора».

Большинство ограничений, около 489 тысяч, связаны с блокировками, а еще 161 тысяча в третьем квартале прошлого года — с запретом информации по решениям государственных органов. Чаще всего они были связаны с попытками заблокировать мессенджер Telegram.

И хотя в России произошло незначительное сокращение уголовных репрессий (уголовных дел было меньше на 7%, количество реальных сроков также уменьшилось), число отдельных регионов, в которых пользователи интернета сталкиваются с серьезным давлением, в том числе с физическим насилием и реальными сроками за онлайн-активность, за год увеличилось с 26 до 41.

При этом авторы исследования выделили новую тенденцию в действии российских властей: для контроля за интернетом те, вместо ограничения провайдеров и отдельных пользователей, начали все больше переходить к давлению на крупные интернет-сервисы. В качестве примера приводятся штраф от Роскомнадзора компании Google за отказ подключиться к реестру запрещенных ресурсов, а также переговоры надзорного ведомства с Twitter и Facebook.