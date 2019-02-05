Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете в СМИ и интернете пропаганды и рекламы спайсов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете в СМИ и интернете пропаганды и рекламы новых психоактивных веществ (спайсов), говорится в базе даны нижней палаты парламента.

Документ также предусматривает запрет на распространение информации о способах и методах изготовления психоактивных веществ и о местах культивирования наркосодержащих растений.

Авторами поправок в законы «О СМИ» и «О рекламе» выступили Василий Пискарев, Виктор Кидяев, Эрнест Валеев от «Единой России», Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Николай Рыжак («Справедливая Россия»).

По словам Пискарева, ранее закон распространялся только на рекламу наркотиков, а не психоактивных веществ. Он добавил, что наркоторговцы «перешли на цифровые платформы» и теперь «совершают массированные рекламные рассылки своих препаратов».

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года. Инициаторы указывали на то, что в 2017 году МВД России рассмотрело более 47 тысяч электронных запросов от Роскомнадзора о блокировке сайтов с информацией о наркотиках.

По решению ведомства было заблокировано около 20,5 тысяч ресурсов, а закрыть удалось почти 660 российских наркомагазинов в интернете. Все это, по мнению депутатов, указывает на необходимость усиления контроля за распространением информации о наркотиках в СМИ.