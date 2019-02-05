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Адвокат: Янукович даст пресс-конференцию в Москве 6 февраля

Политика

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Украинская генпрокуратура возбудила дела о госизмене и сепаратизме против «кума Путина» Виктора Медведчука

Экс-президент Украины Виктор Янукович может дать пресс-конференцию в Москве уже в среду, 6 февраля, заявил «Громадскому» его адвокат Александр Горошинский.

Темой выступления станет приговор Оболонского суда Киева, который приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене.

Адвокат Януковича заявил, что президент хочет «дать ответ этому беспределу» и пообещал: во время конференции «возможны сюрпризы».

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Теги:
украина, янукович
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