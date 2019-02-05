Украинская генпрокуратура возбудила дела о госизмене и сепаратизме против «кума Путина» Виктора Медведчука

В Украине в отношении лидера движения «Украинский выбор» и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», политика Виктора Медведчука, известного своей дружбой с Владимиром Путиным, возбудили уголовное дело, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

Обвинение касается «посягательства на территориальную целостность страны» (ч. 1 ст. 110 УК Украины), а также госизмены (ч. 1 ст. 111 УК) — в вину Медведчуку вменяют слова о необходимости «автономного региона Донбасс» в составе Украины, которые он высказал во время выступления на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь» 29 января этого года.

Особый статус региона, как утверждал политик, нужно будет закрепить в Конституции страны, а также создать там отдельный парламент и правительство. По его словам, предложение соответствует и минским соглашениям, и декларации «нормандского формата», и действующему законодательству Украины.

Дело возбудили после обращения в Генпрокуратуру депутата от «Народного фронта» Андрея Тетерева, материалы для расследования передадут в Службу безопасности Украины.

Медведчук был депутатом трех созывов Верховной рады и ее вице-спикером, а в ноябре его избрали председателем политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь». Он считается на Украине самым влиятельным пророссийским политиком, президент Владимир Путин в ходе прямой линии в 2017 году называл его «другом России на Украине».