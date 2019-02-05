В Калуге арестовали на два месяца водителя перевернувшегося автобуса с детьми

Калужский районный суд арестовал до 2 апреля водителя автобуса MAN, который попал в ДТП по Калугой. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Его задержали ранее 3 февраля в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК). Как уточняет агентство, 47-летний мужчина в 2018 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ехавший на танцевальные соревнования в Калугу из Ярцево (Смоленская область) автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся 3 февраля около 9 часов утра у села Извеково Калужской области на дороге Калуга—Вязьма.

В автобусе находился 31 ребенок и 14 сопровождавших их родителей. Семь человек, в том числе трое детей, погибли. Еще 32 человека, среди которых 23 ребенка, были госпитализированы.

Следователи также возбудили уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования дела задержали владельца перевернувшегося автобуса — индивидуального предпринимателя из Ярцево.

По одной из версий, автобус занесло на скользкой дороге, водитель не справился с управлением и автобус упал в кювет. Однако допускается версия о технической неисправности автобуса, у которого был большой пробег.

По данным прокуратуры Смоленской области, автобус был 1989 года выпуска, что противоречит правилам перевозки группы детей, согласно которым транспортное средство должно быть не старше 10 лет.