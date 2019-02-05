Судья предложила провести новую финансовую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы предложил назначить новую финансовую экспертизу по делу «Седьмой студии». Такое решение приняла судья Ирина Аккуратова, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову, защищающую интересы директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум.

«Это сенсация. Суд без всякого доследования решил назначить такую экспертизу», — заявила адвокат.

По словам Повериновой, стороны обвинения и защиты должны к 12 февраля подготовить вопросы для судьи и сформировать предложения о том, где должна проводиться экспертиза, кто к ней должен привлекаться и как должны проводиться расчеты.

Экспертиза необходима, чтобы посчитать, сколько стоили все проводимые «Седьмой студией» мероприятия, утверждает защита. Сделать это должны специалисты, а не следователи, которые, по словам Повериновой, говорят, что «вообще сцена была пустая».

Фигурантам дела «Седьмой студии» инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены студии, основанной режиссером Кириллом Серебренниковым, в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

На скамье подсудимых также находятся Софья Апфельбаум, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский. Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — единственный фигурант дела, который признал вину и заключил сделку со следствием. Ее дело, как и дело продюсера Екатерины Вороновой, выделено в отдельное производство.