СК опроверг информацию о личном знакомстве Бастрыкина с семьей сенатора Арашукова

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин не был знаком с членами семьи сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, говорится в заявлении ведомства.

«Единственная встреча Председателя СК России с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации при его задержании», — утверждает СК.

Ранее RTVI со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Бастрыкин дружил с Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем и неоднократно посещал их в ауле Хабез в Карачево-Черкесии. Телеканал опубликовал фотографии главы СК, якобы сделанные летом 2018 года на отдыхе в республике.

Источник RTVI: глава СК Бастрыкин был в дружеских отношениях с семьей Арашуковых и неоднократно посещал их поместье.



Источник говорит, что эти фотографии сделаны летом 2018 года в поместье Арашуковых в Хабезеhttps://t.co/B1L8KF00DV pic.twitter.com/YtBrmVnq16 — RTVI (@RTVi) January 30, 2019

В ведомстве фотографии назвали «грубым фотомонтажом» и «вбросами», которые стали появляться после задержания сенатора и членов его семьи.

При этом СК не стал отрицать, что Бастрыкин действительно посещал КЧР летом прошлого года. Однако, по версии ведомства, он останавливался с семьей в гостинице «Адиюх-Пэлас» за свой счет. У ведомства имеются подтверждающие это документы.

Согласно данным базы СПАРК, собственником гостиницы является жена сенатора Аида Арашукова. Журналист Максим Шевченко отмечал, что Арашуков коллекционирует автомобили и что именно они показаны на фото с Бастрыкиным.

Сенатора Рауфа Арашукова арестовали на два месяца 30 января, его обвинили в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК (давление на свидетеля) и ч. 2 ст. 105 УК (убийство). По версии следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

По данным РБК, Рауфа Арашукова также проверяют на причастность к заказным убийствам начальника черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева в 2006 году и к убийству Али Афаунова, начальника службы безопасности экс-помощника руководителя администрации президента Назира Хапсирокова.

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». СК предъявил ему обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Арашукова-старшего заподозрили в хищениях природного газа на сумму около 30 млрд рублей и арестовали на два месяца.

По делу о хищении природного газа проходят семь фигурантов, среди которых, помимо Рауфа и Рауля Арашуковых, — их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях на Северном Кавказе.