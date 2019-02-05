Суд взыскал с оппозиционеров 7 млн рублей за испорченный во время акции «Он нам не царь» газон с кизильником

5 февраля Фрунзенский районный суд Петербурга вынес решение по «делу о помятом газоне». Прокуратура города требовала наказать главу штаба Алексея Навального в Петербурге Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина за причинение ущерба зеленым насаждениям в ходе акции «Он вам не царь» 5 мая 2018 года. Третьим лицом к процессу привлекли АО «СПб Центральное», выполнявшее по заказу городских властей благоустройство территории.

Задержания на Дворцовой во время акции «Он нам не царь». Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Защита оппозиционеров указывала на политический характер процесса.

Адвокаты Литвина и Михайлова посчитали необоснованными как факт отношения своих подзащитных к действиям участников акции, так и сумму запрашиваемого ущерба (изначально прокуратура требовала 11 млн рублей), из расчета рыночной стоимости якобы испорченных митингующими растений и кустарников: садовых роз, лилий и кизильника.

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Заседание по делу продолжалось более пяти часов, на вынесение решения у судьи Натали Подольской ушло 15 минут. Согласно вердикту сумма в 7 млн 300 тыс рублей будет поделена между Михайловым и Литвиным поровну.