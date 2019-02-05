СК задержал экс-главу администрации нижегородского Арзамаса, выписывавшего себе премии

Следственный комитет России задержал бывшего главу администрации Арзамаса задержали по делу о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК), говорится в сообщении ведомства. Как уточняет РИА Новости, речь идет об Игоре Киселеве. Вскоре ему предъявят обвинения и выберут меру пресечения.

Киселев занимал должность с ноября 2015 года до марта 2017-го, и, по данным следствия, с сентября по декабрь 2016 года он выписывал себе премии, общая сумма которых превысила 228 тысяч рублей.

Следователи также подозревают его в подлоге при строительстве социального жилья: в рамках госпрограммы он заключил контракт на строительство трех домов за 87 млн рублей в микрорайоне Южный, в которые должны были переехать жильцы из аварийного фонда.

Однако строительство не было завершено ни к установленному сроку в ноябре 2016 года, ни до настоящего момента. При этом Киселев не стал добиваться от фирмы ни уже выплаченных 44 миллионов рублей, ни процентов на эту сумму, ни возмещения причиненных городу убытков. Как утверждается в сообщении СК, он подписал фиктивный отчет об исполнении программы и полном расходовании выделенных субсидий, а также указал ложную дату ввода в эксплуатацию домов.