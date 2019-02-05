Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей двоих задержанных на сходе против сноса киноцентра «Соловей»

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей двух активистов Лилию Осипову и Игоря Сафонова за участие в сходе против сноса киноцентра «Соловей». Об этом «ОВД-Инфо» сообщил секретарь «Ассоциации народного сопротивления» Никита Зайцев.

Их признали виновными в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Самого Зайцева ранее оштрафовали на 10 тысяч рублей (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

В разговоре с «МБХ медиа» Сафонов отметил, что активисты намерены оспаривать вынесенное решение и планируют дойти вплоть до Европейского суда по правам человека.

О сносе «Соловья», крупнейшего киноцентра в Европе, стало известно в середине ноября прошлого года. На его месте может появиться гостиница с культурно-досуговым комплексом высотой в 74,9 метра. 23 ноября около киноцентра прошел сход против его сноса, в ходе которого, по данным «ОВД-Инфо», задержали более десяти человек.

Ранее в тот же день полицейские задержали бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, когда он проводил общественную инспекцию здания. 26 декабря его оштрафовали на 75 тысяч рублей (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).