СК возбудил дело после обнаружения ленточных червей у курсантов ульяновского Суворовского училища

Следственный комитет (СК) по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту массового заболевания курсантов Суворовского военного училища эхинококкозом — паразитарной болезнью, вызываемой ленточными червями.

Как сообщается на сайте СК, преступление предусмотено ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

«Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода», — отмечается в сообщении ведомства.

О том, что у курсантов Суворовского училища обнаружили ленточных червей, стало известно в начале февраля. По данным СК, диагноз подтвержден у 25 обучающихся, под подозрением находятся еще несколько человек. Заболевшие находятся под присмотром врачей на амбулаторном лечении.

Само заболевание обнаружили в конце января после того, как больницу отправили первых учащихся, у которых заподозрили легочную патологию. Руководство училища сообщало, что заражение «не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания».

По данным ульяновского SM-News.ru, с декабря прошлого года питанием в училище занималась компания ООО «Пищевик», которая сейчас является банкротом, а ее руководитель находится в бегах. Предыдущим поставщиком выступала компания «Торговый дом СПП», сотрудник которой ранее пытался передать взятку начальнику ульяновского гарнизона.