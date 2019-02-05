Глава родного района Арашуковых подал в отставку

Беслан Байчоров, глава администрации Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), уроженцем которого является арестованный сенатор Рауф Арашуков, подал в отставку, сообщают ТАСС, Интерфакс и РБК со ссылкой на источники. Вслед за ним также ушел его первый заместитель Азамат Сидаков.

Их заявления об уходе по собственному желания были подписаны 4 февраля. Байчоров не подтверждал изданиям свое увольнение, его заместитель Сидаков рассказал РБК, что уходит «добровольно», поскольку ему «надоело работать». На вопрос, подал ли в отставку его начальник, он ответил, что не знает.

Как отмечают ТАСС и «Кавказ Пост», исполняющим обязанности главы администрации назначили Руслана Шакова, который до этого был помощником руководителя республиканского управления федерального казначейства.

Источник РБК называет Байчорова «человеком Арашукова», поскольку тот руководил администрацией Хабезского района, когда Рауф Арашуков возглавлял его.

Сенатор от КЧР Рауф и его отец Рауль Арашуков родились в Хабезском районе. Там же, в ауле Хабез, как отмечает Интерфакс, находится и их «родовое имение». Рауф Арашуков был главой Хабезского района в 2008–2009 годах, Байчоров возглавлял район с 2015 года.

Напомним, 30 января Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации и арестовали на два месяца. По версии следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова ( ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 УК).

В тот же день в Петербурге задержали и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Арашукова-старшего обвинили в хищениях природного газа на сумму около 30 млрд рублей (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК) и арестовали на два месяца. По делу о хищении природного газа проходят семь фигурантов, среди которых, помимо Рауфа и Рауля Арашуковых, — их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях на Северном Кавказе.