На директора школы в Приморье, где устроили лекцию «криминальных авторитетов», составили административный протокол

На директора сельской школы в Приморье, где «криминальные авторитеты» якобы прочитали ученикам «лекцию» о «половом воспитании», составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование), сообщает Интерфакс.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что «лекторы» не обладали специальными знаниями по вопросам полового воспитания и, соответственно, не были уполномочены на проведение такого урока.

Куренной также прокомментировал информацию о том, что «лекторы» имеют отношение к криминальному миру. По его словам, один из них не привлекался к уголовной ответственности, двое других юридически не считаются судимыми — их судимость была погашена.

На «странные» занятия в селе Первомайское Михайловского района в январе пожаловались пользователи социальных сетей. По их словам, один из уроков для учеников провели бывшие заключенные, которых директор школы представила как «смотрящих за селом» и «сельскими мужиками».

Родители рассказывали, что мужчины в грубой форме, используя нецензурную лексику, говорили о том, что бывает в колонии за однополые интимные связи (по словам Куренного, на одного из них за мат составили протокол о мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Глава сельского поселения Александр Ухаботин отмечал, что инициировал встречу учеников с тремя своими знакомыми после того, как узнал о сексуальных домогательствах между школьниками. По его словам, на самой «лекции» мужчины якобы ругали гей-пропаганду в интернете.

При этом Ухаботин отказался назвать их «криминальными авторитетами». Аналогичным образом поступил и местный участковый: «Ни один из этих родителей (среди троих выступавших был отец учащегося в школе — ред.) к уголовной ответственности не привлекался. Вы знаете, кто может быть смотрящим? Человек с тюремным прошлым».