Медведев отправил в отставку главу Ростуризма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении главы Ростуризма Олега Сафонова, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Медведев заявил, что туристическую отрасль нужно развивать, правильно расставлять в ней приоритеты и эффективно распределять деньги.

«Нужно повысить эффективность работы. Я просил бы аппарат правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства», — отметил премьер-министр.

Ранее Ростуризм передали под управление Минэкономразвития. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. До этого Ростуризм находился под контролем Минкульта.