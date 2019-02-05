Судья Конституционного cуда раскритиковал закон об ограничении доли иностранного капитала в российских СМИ

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский посчитал неконституционными закон об ограничении доли иностранного капитала в российских СМИ, сообщила газета «Коммерсант».

«Если позволить властям определять содержание вещания или круг допущенных к этому лиц с правом удалять из него “сомнительных”, то появится цензура, контроль над умами и мнениями, вопреки предписаниям и запретам Конституции», — заявил судья.

С точки зрения Арановского, нельзя говорить о формировании угрозы только на основе национальной принадлежности оппонента: «Эти эмоциональные состояния можно уважать, с тем, однако, что никто не обязан в них участвовать и тем более получать на их основании ограничения в правах».

Заявление Арановского было сделано в связи с решением КС от 17 января по делу главы медиахолдинга PMI Евгения Финкельштейна, из-за которого бизнесмен лишился активов в ООО «Радио Шанс» после подтверждения наличия гражданства Нидерландов в 2016 году.

КС посчитал, что ограничения для иностранцев и лиц с двойным гражданством являются допустимыми в целях «информационной безопасности», и признал неконституционными и требующими уточнения лишь формулировки закона.

Закон об ограничении доли иностранного капитала в СМИ был принят в сентябре 2014 года. После ужесточения законодательства иностранные лица вправе контролировать не более 20% акций российских средств массовой информации.