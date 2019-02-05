Экс-главе Серпуховского района предъявили новые обвинения

Бывшему руководителю Серпуховского района Александру Шестуну предъявили обвинения в получении взятки (статья 290 УК РФ), сообщил источник «Новой газеты».

По его словам, показания на Шестуна дала бывшая сотрудница администрации Серпуховского района. Она утверждала, что через посредника с 2012 по 2018 годы передала бывшему главе района 9 млн рублей.

Адвокат Шестуна Андрей Гривцов отказался комментировать ситуацию, сославшись на подписку о неразглашении. Официального заявления от Следственного комитета России (СК) также не поступало.

Ранее в СК заявляли, что обнаружили доказательств того, что бывший глава Серпуховского района, а также его бизнес-партнеры Борис Криводубский и Сергей Самсонов фактически владели землей на сумму около 2,2 млрд рублей. Кроме того, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной утверждал, что у Шестуна нашли имущество стоимостью 10 млрд рублей.

В ответ жена обвиняемого Юлия Шестун заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. По ее словам, действия Генпрокуратуры «направлены исключительно на создание негативного мнения о личности арестованного по сфабрикованному уголовному делу».

Шестуна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК), и в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка частной компании для строительства торговых центров, чем причинил ущерб государству на 62 млн рублей.

Сам Шестун считает дело сфабрикованным. В январе защита арестованного подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав на свободу и личную неприкосновенность. Ранее адвокаты уже обращались в ЕСПЧ с жалобой на условия содержания в следственном изоляторе. В Страсбурге этому обращению присвоили статус приоритетного.