Суд обязал Навального удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии

Арбитражный суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить и опровергнуть расследование о том, как крымский мясокомбинат «Дружба народов» заключил контракт на поставку продуктов для Росгвардии по завышенным ценам, сообщил Интерфакс.

В частности, в публикации утверждалось, что после того как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов для службы стал мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены выросли в несколько раз.

После этого расследования глава ведомства Виктор Золотов записал видеообращение, в котором обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». В ответ политик предложил чиновнику провести теледебаты. Ни «дуэль», ни дебаты пока так и не состоялись.

При этом РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФАС возбудила дело против «Дружбы народов» после обращение ФСБ. В статье говорилось, что мясокомбинат «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

В Росгвардии посчитали, что публикация «изобилует грубыми неточностями» и что в ней искажаются и умалчиваются важные сведения. Ведомство обвинило журналистов в «давлении и вбросах лживой информации» и объявило о планах подать на РБК в суд.