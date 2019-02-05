На Россию пришлось 75% от всех запросов к Google по удалению контента

Российские госорганы отправили компании Google 19 192 запроса на удаление контента, это 75% от всех мировых запросов (25 534), следует из ежегодного Transparency Report.

Согласно документу, более 11 тысяч запросов (57% от всех российских запросов) касалось «товаров и услуг, подпадающих под действие специальных законов».

Как рассказала РБК советник практики по разрешению споров и интеллектуальной собственности Bryan Cave Leighton Paisner Russia Наталия Беломестнова, к этой категории относятся алкоголь, азартные игры, лекарственные препараты и несанкционированные пищевые добавки, табачные изделия, пиротехнические средства, оружие и медицинское оборудование.

Согласно статистике Google, Россия послала 14 тысяч просьб удалить информацию из YouTube , на удаление из веб-поиска — 3,7 тысячи запросов, еще 232 — из веб-сервиса для ведения блогов Blogger.