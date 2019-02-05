Лоукостер «Победа» изменил правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза ручной клади, чтобы исполнить решение Верховного суда, говорится в пресс-релизе лоукостера.

Таким образом, с 18 февраля разрешается проносить в салон одну ручную кладь (весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см), а также либо букет цветов, либо верхнюю одежду, либо лекарство и питание для ребенка, либо костюм в портпледе, либо детскую люльку, либо костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску или товары из магазина DUTY FREE.

По словам генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова, клиенты «были абсолютно довольны прежними правилами», поэтому решено сохранить две редакции правил.

«Теперь клиенты могут сами выбрать, какими правилами им удобнее пользоваться: как раньше взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем габаритов 36Х30Х27см, или (…) взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами до 36Х30Х4см плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил», — сказал Калмыков.

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Напомним, в 2017 году авиакомпания запретила провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы. Позже перевозчик обращался в Верховный суд с требованием отменить бесплатный провоз женских сумок и верхней одежды, но в иске было отказано.